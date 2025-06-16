اليمن: 5 وفيات وأكثر من 1700 حالة اشتباه بالإصابة بوباء الكوليرا في محافظة تعز

أعلن مسئول صحي يمني، اليوم الاثنين، عن رصد 5 حالات وفاة وأكثر من 1700 حالة اشتباه بالإصابة بمرض الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2025.

وقال مسئول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بتعز، تيسير السامعي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السلطات الصحية رصدت 5 حالات وفاة بمرض الكوليرا في المحافظة الأكثر سكانا باليمن منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف السامعي، أنه تم رصد 1734 حالة يشتبه إصابتها بالمرض في المحافظة خلال الفترة نفسها بينها 116 حالة مؤكدة مخبريا.

ولفت إلى أن المؤشرات الوبائية الحالية تدعو للقلق نتيجة استمرار تصاعد عدد الحالات في المحافظة.

وأشار إلى أن أزمة المياه الحادة في تعز وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين من بين الأسباب الرئيسية لانتشار المرض.

ودعا المتحدث الطبي المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من هذا المرض الفتاك.

وتعد تعز أكثر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان وتنقسم جغرافيا بين سيطرة الحكومة من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى التي تحاصر مركزها "مدينة تعز" من معظم منافذها.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية، وفقا لتقارير أممية.