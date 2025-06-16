شركات الطيران الإسرائيلية تسعى لإعادة العالقين في الخارج

تسعى شركات الطيران الإسرائيلية في غضون الأيام المقبلة إلى إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين.

ونقلت مواقع إخبارية مثل "واي نت" ومصادر إعلامية أخرى، عن مسئولين في وزارتي النقل والدفاع الإسرائيليتين، قولهم إنه سيتم في غضون الأسبوع الجاري تنسيق الجهود لإعادة من يرغبون في العودة إلى البلاد.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي بذلك حتى الآن.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن نحو 150 ألف إسرائيلي تأثروا بهذا الوضع.

وأفاد تقرير لموقع "واي نت" نقلًا عن وزيرة النقل ميري ريجيف، بأنه إضافة إلى شركات الطيران الخاصة، فإنه من المتوقع مشاركة شركة ملاحة إسرائيلية في نقل المواطنين إلى إسرائيل بحرا.

كما ستتخذ السلطات إجراءات لنقل الأجانب من إسرائيل إلى أماكن آمنة.

من ناحية أخرى، بدأت شركة العال، أكبر شركة طيران في البلاد، في تلقي طلبات من مسافرين عالقين تم إلغاء رحلاتهم إلى إسرائيل بسبب إغلاق المجال الجوي.

ومنذ التصعيد السريع للأعمال القتالية مع إيران يوم الجمعة الماضي، لا توجد حاليًا أي رحلات جوية من وإلى إسرائيل.