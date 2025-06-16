كييف تعلن إسقاط 125 من أصل 138 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني اعترضت وأسقطت 125 من أصل 138 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 138 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من اتجاهات بريانسك وكورسك وأوريول وشاتالوف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أن الهدف الرئيسي للهجوم الروسي كان منطقة دونيتسك.

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأضاف البيان، أنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 125 طائرة مسيرة في شمال وشرق وجنوب ووسط أوكرانيا، من بينها 84 طائرة باستخدام الأسلحة النارية، بينما تم فقدان أو تعطيل 41 طائرة مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية."

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.