الهيئة العربية للتصنيع: إنتاج 240 ألف سيارة من موديلين جديدين لمجموعة سيتروين يطرحان في 2026

أعلن اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن الاتفاق مع مجموعة «ستيلانتس» الفرنسية لإنتاج موديلين جديدين من سيارات مجموعة سيتروين بشكل حصري في مصر.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إن الاتفاق يشمل إنتاج 240 ألف سيارة على مدار خمس سنوات من الموديلين الجديدين، أحدهما سيدان والآخر SUV، على أن يتم إطلاقهما حصريا من مصر لدول العالم.

وأضاف: «الموديلات الجديدة لن تُطرح في أي مكان في العالم إلا في مصر»، مؤكدا أن المشروع حصل على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يبدأ طرح الإنتاج الجديد بنهاية عام 2026.

وذكر أن السيارة سيتروين طراز «C4X» صُنعت لأول مرة العام الماضي في إسبانيا قبل انضمام مصر إليها العام الحالي من خلال الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وذكر أن الخطة تستهدف تصدير 160 ألف سيارة من هذا الإنتاج، وتخصيص 80 ألف سيارة للسوق المحلي، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي اليوم بضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في هذه السيارات.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة اللواء مختار عبد اللطيف، عددًا من سيارات سيتروين طراز «C4X» التي تصنع محليًا بنسبة مكون 45% بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات ومجموعة «ستيلانتس» الفرنسية.