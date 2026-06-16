السعودية تقتنص نقطة ثمينة من أوروجواي في افتتاح مشوارها بكأس العالم

استهل منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب أوروجواي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.

ونجح “الأخضر” في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما سجل عبد الإله العمري هدف التقدم في الدقيقة 40، ليمنح المنتخب السعودي أفضلية مستحقة بعد أداء منظم أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب أوروجواي من العودة إلى أجواء المباراة، بعدما أحرز رونالد أراوخو هدف التعادل، ليعيد التوازن للنتيجة ويحافظ على آمال منتخب بلاده في حصد نقاط اللقاء.

ورغم محاولات المنتخبين لخطف هدف الفوز خلال الدقائق المتبقية، انتهت المواجهة بالتعادل، ليحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

واعتمد المنتخب السعودي خلال اللقاء على الثنائي الهجومي سالم الدوسري وفراس البريكان، بينما أظهر اللاعبون انضباطًا تكتيكيًا وروحًا قتالية ساهمت في الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس قوي.

ويتواجد منتخبا السعودية وأوروجواي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، في مجموعة تبدو المنافسة فيها مفتوحة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.