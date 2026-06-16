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أعلن أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، تشكيل فريقه، الذي يخوض مباراة نيوزيلندا، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

ويواجه منتخب إيران، نظيره، نيوزيلندا، في الرابعة صباح الثلاثاء، على ملعب لوس أنجلوس، لحساب منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تضم بلجيكا، ومصر.

وجاء تشكيل إيران لمواجهة نيوزيلندا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفند

خط الدفاع: شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي - اريا يوسف - علي نعمتي - رامين رضائيان

خط الوسط: سعيد عزت الله - محمد محبي - سامان قدوس

خط الهجوم: مهدي طارمي - شهريار موجانلو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب إيران كل من: بايام نيزماند - حسين الحسيني - صالح حرداني - احسان حاج صافي - حسين الكناني - دانيال آي - علي رضا جاهانبخش - روزبيه تششمي - مهدي الترابي - محمد الغرباني - أمير محمد رزاجينيا - مهدي جايدي - علي علي بور - أمير حسين زاده - دينيس دارجاهي.