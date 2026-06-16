قائد الجيش الأوغندي يعتقل أحد رموز المعارضة في البلاد

اُعتُقل أحد رموز المعارضة في أوغندا، اليوم الاثنين، بأمر من قائد الجيش، الذي أثار تزايد دوره في إدارة والده قلق المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد اقتاد جنود مسلحون إرياس لوكواجو من منزله بعد أن حاول تسليم أوراق قضائية إلى الجنرال موهوزي كاينيروجابا، قائد الجيش ونجل الرئيس، تتعلق بتهديدات كاينيروجابا لشخصية معارضة أخرى، وفقًا لما ذكره حزب لوكواجو. وأكد كاينيروجابا نبأ الاعتقال على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهدده بإلحاق "الأذى والألم" به.

كان لوكواجو يشغل منصب عمدة العاصمة الأوغندية كمبالا سابقًا، وهو رئيس جبهة الشعب من أجل الحرية، وهي جماعة معارضة. كما أنه محامي كيزا بيسيجي، المرشح الرئاسي لأربع دورات، والذي يواجه تهمة الخيانة في قضية جنائية يرى أنصاره أنها ذات دوافع سياسية.

ويُعدّ كاينيروجابا، الابن الأكبر للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، شخصية مثيرة للجدل بشكل متزايد في السياسة الوطنية. ونشر تغريدات مسيئة على مر السنين، وأكد أنه سيخلف والده في الرئاسة. وقد بدا هذا الاحتمال مرجحًا بشكل متزايد بعد أداء والده، البالغ من العمر 81 عامًا، اليمين الدستورية لولاية سابعة في مايو، وبروز كاينيروجابا كحاكم فعلي.

قال قائد الجيش على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن لوكواجو قد تجاوز الحدود بملاحقته قضائيًا، وأنه يحتجزه.

وقال: "سيتعلم هذا الأحمق الدرس الذي طالما توسّله". ونشر لاحقًا صورًا للوكواجو معصوب العينين، يبدو فيها وكأنه يتوسل الرحمة.

قبل اعتقاله، صرّح لوكواجو للصحفيين بأنه كان يحاول محاسبة كاينيروجابا على دوره المزعوم في انتهاك حقوق بيسيجي، بما في ذلك اختطافه في نيروبي، عاصمة كينيا، في نوفمبر 2024، وسجنه لاحقًا دون كفالة في أوغندا. وقد هدد كاينيروجابا بإعدام بيسيجي شنقًا، متهمًا إياه بالتخطيط لاغتيال موسيفيني.