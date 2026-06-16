السعودية تتفوق على أوروجواي بهدف العمري في الشوط الأول بكأس العالم 2026

أنهى منتخب السعودية الشوط الأول متقدمًا على نظيره أوروجواي بهدف دون رد، في المباراة المقامة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026.

ونجح عبد الإله العمري في منح “الأخضر” الأفضلية بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 40، مستغلًا أفضلية المنتخب السعودي خلال فترات من الشوط الأول أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية.

وقدم المنتخب السعودي أداءً منظمًا دفاعيًا وهجوميًا، ونجح في الحد من خطورة لاعبي أوروجواي، قبل أن يترجم تفوقه بهدف منح الفريق الأفضلية مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

ويقود الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان الخط الأمامي للمنتخب السعودي في المباراة، التي تمثل اختبارًا قويًا في مستهل مشوار “الأخضر” بالمونديال.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، في واحدة من المجموعات التي تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.