أبو تريكة يشيد بحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: نجم المباراة بلا منازع

أشاد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة ظهروا بشخصية قوية وقدموا مباراة كبيرة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وقال أبو تريكة، خلال تحليله للمباراة عبر شبكة «بي إن سبورتس»: «كانت بداية رائعة للمنتخب المصري، وأنا فخور جدًا بهذا الفريق الذي قدم أداءً قويًا أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة».

وأضاف: «منتخب مصر لعب بشخصية كبيرة ونجح في مجاراة منتخب بلجيكا خلال فترات طويلة من المباراة، وهو ما يعكس حجم العمل الذي تم داخل الفريق قبل انطلاق كأس العالم».

وتغنى أبو تريكة بالدور الذي لعبه حسام حسن في المباراة، قائلًا: «بالنسبة لي، نجم اللقاء هو حسام حسن. أحب دائمًا رؤية أيقونات كرة القدم تنجح في مختلف الأدوار التي تخوضها».

وتابع: «حسام حسن كان لاعبًا أسطوريًا داخل الملعب، واليوم أثبت قدراته كمدرب بعدما أدار المباراة بانضباط تكتيكي وشجاعة كبيرة أمام منافس يمتلك أسماء عالمية».

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في المجموعة السابعة بالتعادل 1-1 أمام منتخب بلجيكا على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، ليحصد أول نقطة له في البطولة قبل مواجهتي نيوزيلندا وإيران في الجولتين المقبلتين من دور المجموعات.