تقرير: مكافأة ضخمة تقرب برناردو سيلفا من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية مشواره مع مانشستر سيتي.

وبحسب ما أوردته شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع برناردو سيلفا للانضمام إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي بنهاية يونيو الجاري.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 10 ملايين يورو، إلى جانب راتب سنوي يقدر بالقيمة نفسها، في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن الجوانب المالية لعبت دورًا مهمًا في قرار النجم البرتغالي، الذي فضّل الانتقال إلى ريال مدريد رغم اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العقد المنتظر سيمتد لمدة موسمين حتى صيف 2028، مع وجود بند يمنح الطرفين إمكانية التمديد لعام إضافي.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد رسميًا عن الصفقة مطلع شهر يوليو المقبل، ليضيف أحد أبرز نجوم الكرة البرتغالية إلى مشروعه الجديد استعدادًا للموسم المقبل.