أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر أنه يحضر حمزة عبد الكريم، لاعب الفراعنة، للمستقبل، من خلال استدعائه للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشارك حمزة عبد الكريم في تعادل مصر أمام بلجيكا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أنا أثق في الـ 26 لاعبًا، وليس حمزة عبد الكريم فقط.. معظم الفريق يتكون من لاعبين جدد، وهناك البعض الذي لم يأتِ معنا".

وأضاف: "أنا أحضر حمزة عبد الكريم ليكون مستقبل منتخب مصر به قوة كبير فيما بعد، ولكي يتكون المنتخب من أعمار سنية أقل".

وتابع: "حمزة يمتلك القدرات البدنية والذهنية والعقلية، وهو لاعب يتفوق على سنه، ويستطيع التحمل في المران، وإن شاء الله سيتواجد مع برشلونة في الفريق الأول".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "نادي برشلونة بدأ في الاهتمام به بشكل جيد، وعندما يشاهدونه مع منتخب مصر سيكون مؤثرًا، وأرى أنه سيكون له تأثيرًا إيجابيًا في المباراتين المقبلتين".