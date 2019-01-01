الرئيس العراقي يدعو إلى حل القضايا مع إقليم كردستان وفق الدستور

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دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء إلى اعتماد لغة الحوار لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستوري العراقي.

وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان على "أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البنًاء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة" ، بحسب بيان للرئاسة العراقية .

وأعرب عن ثقته بـ"تحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي".

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان رغبة حكومته "بتكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية".

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان، الذي وصل بغداد اليوم برفقة وفد وزاري من الإقليم مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث الملفات العالقة بين الطرفين وخاصة ملف مستحقات النفط وآلية تصدير النفط الخام من حقول كردستان بإشراف شركة النفط الوطنية العراقية (سومو).