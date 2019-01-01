تبدأ عروض مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخرانى، فى 17 يوليو الحالى، لمدة 3 أيام، فى أول عروضها بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك فى بطولة «الملك لير» فاروق الفيشاوى، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.

وتدور أحداث المسرحية حول «الملك لير» الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

وكانت عروض المسرحية انطلقت فى إبريل الماضى على مسرح «كايرو شو» بمنطقة التجمع، وتعود للعرض مرة أخرى فى القاهرة خلال عيد الأضحى المقبل.