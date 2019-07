ترشح مسلسل الدراما التاريخي "تشرنوبل-Chernobyl"، لنيل جائزة أفضل مسلسل درامي قصير، ضمن قوائم ترشيحات الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية المسئولة المانحة لجائزة «إيمي».

وحصد المسلسل 19 ترشيحا، ليأتي في المرتبة الثالثة بعد مسلسل "Game of Thrones "، و"The Marvelous Mrs Maisel"، وهو إنتاج مشترك بين شبكتي HBO و سكاي أتلانتك، ويتنافس مع كل من "Escape at Dannemora، وFosse/Verdon، Sharp Objects، وWhen They See Us".

إلى جانب ترشحه في قائمة أفضل أعمال درامية قصيرة، نال بطله جاردي هاريس ترشيحا ضمن قائمة أفضل ممثل رئيسي"، والتحقت إيميلي واتسون بقائمة أفضل ممثلة مساعدة.

وعبر كريج مازن كاتب المسلسل عن سعادته بتكريم الأكاديمية للعمل بهذه الترشيحات، التي تعد اعترافا بالمجهود الذي بذله فريق العمل للخروج بهذا العمل إلى الشاشة.

تدور أحداث المسلسل القصير حول انفجار أحد المفاعلات النووية الأربعة الموجودة في بريبيات بأوكرانيا ، مصدرا 400 مادة مشعة أكثر من القنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي مجتمعة، ويستعرض المسلسل كيف كان عمال الإنقاذ غير مستعدين لمثل هذه الحادثة، وكيف استهانت به الحكومة السوفيتية في باديء الأمر، وحاولت التستر عليه، وأدى مرض الإشعاع إلى وفاة العديد من الأشخاص، وإصابة الآلاف بحروق وتقرحات.

عرض المسلسل 6 مايو الماضي، قبل أسبوع من انتهاء سلسلة Game of Thrones، وتفوق تشرنوبل على صراع العروش، وأصبح المسلسل الأعلى تصنيفا، فيما نال أعلى درجات تقييم على الإطلاق متفوقا على Breaking Bad وغيرها من المسلسلات الناجحة.