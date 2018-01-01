ترشيح رئيس بنك محلي لرئاسة البنك المركزي في أوكرانيا

اختار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أكبر رابع بنك تجاري في أوكرانيا لرئاسة البنك المركزي، خلفا للرئيس المستقيل ياكيف سمولي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وضع الموقع الالكتروني للبرلمان الأوكراني اسم كيريلو شيفشينكو كمرشح لمنصب محافظ البنك المركزي.

ويشغل شيفشينكو حاليا منصب الرئيس التنفيذي لبنك أوكرجازبنك المملوك للدولة في أوكرانيا. ويتعين موافقة البرلمان الأوكراني على المرشح لمنصب البنك المركزي.

كان ياكيف سمولي محافظ البنك المركزي الأوكراني قدم استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، الشهر الماضي في أعقاب ما وصفها بحملة مستمرة من الضغوط السياسية عليه، وعلى زملائه في البنك.

وذكرت بلومبرج أن سمولي الذي تولى منصبه في عام 2018 يحظى باحترام واسع من جانب المستثمرين الأجانب.