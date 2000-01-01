 وسط آمال في تعافي الاقتصاد.. المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند 0% - بوابة الشروق
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وسط آمال في تعافي الاقتصاد.. المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند 0%

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي
برلين
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 5:46 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 5:46 م
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وأعلن البنك، اليوم الخميس، أنه يخطط للاحتفاظ بتكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لدعم التعافي الاقتصادي لمنطقة دول العملة الأوروبية الموحدة اليورو من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0%، وسيبقي برنامج شراء السندات عند 1.35 تريليون يورو (1.54 تريليون دولار).

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في يونيو من عام 2021.

كما سيبقي البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الإيداع عند سالب 5ر0% ومعدل الإقراض الهامشي عند موجب 25ر0% .

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