الإمارات ترسل 8 أطنان من المساعدات الطبية إلى بوركينا فاسو لدعمها في مكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات تحوي ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى بوركينا فاسو، لدعم جهود ثمانية آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز جهودهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور فهد التفاق سفير الإمارات لدى نيجيريا وسفير غير مقيم لدى بوركينا فاسو: " تم اليوم إرسال طائرة مساعدات إلى بوركينا فاسو تحوي المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، ومساعدة الكوادر الطبية على القيام بدورها بشكل أفضل".

وأضاف السفير التفاق ، في بيان اليوم الخميس ، إنه تم إرسال طائرة مساعدات إلى بوركينا فاسو أيضا خلال الشهر الماضي من دبي، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الطائرة قد حملت على متنها نحو 100 طن من المساعدات وخرجت من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لإغاثة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في بوركينا فاسو.