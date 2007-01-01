رئيس بيرو يجري تعديلا وزاريا وسط وباء كورونا

أجرى الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا، اليوم الأربعاء، تعديلا وزاريا حيث قام بتغيير معظم أعضاء حكومته، ومن بينهم رئيس الوزراء، بعد أن أثرت الحصيلة الكبيرة للإصابات بفيروس كورونا في البلاد على شعبيته.

وسيترأس رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق بيدرو كاتيريانو الحكومة المعدلة، ليحل محل فيسينتي زيبالوس

وأكد كاتريانو تعيينه على تويتر، مضيفا أنه أكد أنه سيقدم "العرق والصدق والسلوك الديمقراطي من أجل بيرو أكثر عدالة وحرية".

كما تم تعيين الدبلوماسي ماريو لوبيز وزيرا للخارجية، واحتفظت وزيرة الصحة بيلار مازيتي بمنصبها.

يذكر أن بيرو سجلت أكثر من 330 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتحتل المركز الخامس عالميا من حيث عدد الإصابات.