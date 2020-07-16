هطول مطر لا مثيل له منذ 200 عام في باليرمو الإيطالية

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هطلت أمطار غزيرة جدا على باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وخلال ساعتين فقط، هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة.

وقال عمدة المدينة ليولوكا أورلاندو، إن هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار إلى أنه لم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيرا من العاصفة.

وذكر أن مستويات المياه في بعض أجزاء المدينة وصلت إلى أسطح السيارات.

وأضاف العمدة: "في أقل من ساعتين سقط أكثر من متر من الأمطار في باليرمو".

وأشار العمدة إلى أنه، لو قامت السلطات في الوقت المطلوب، بإعلان المستوى الأحمر من الخطر في حالة الطقس، فإن كل الإجراءات اللازمة كانت ستصبح أكثر نشاطا.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بأن السكان الذين علقوا في النفق أثناء هطول الأمطار، اضطروا للسباحة للخروج منه.

وأشارت الوكالة إلى وفاة شخصين، لم يتمكنا من الخروج من السيارة خلال وقوعها في مياه الفيضانات.