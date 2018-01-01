الصحة العالمية: تجارب سريرية على عقارات كورونا يخضع لها 5 آلاف مريض في 20 دولة

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إن المنظمة أنهت التجارب على عقارين لفيروس كورونا المستجد، أثبتت التجارب عدم جدوى استخدامهم، وهم هيدروكسي كلوروكين، ولوبينافير/ ريتونافير.

وأكد الخولي -خلال المؤتمر الصحفي لمكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط المنعقد الآن- أن الريمديسفير أحد العقارات المهمة والتي تجري عليه تجارب سريرية في 20 دولة على مستوى العالم، يخضع لها 5 آلاف مصاب كورونا.

وأضاف أن الريمديسفير لم يعتمد استخدامه بعد، ومازال في طور التجارب السريرية حتى الآن.