 الصحة العالمية: تجارب سريرية على عقارات كورونا يخضع لها 5 آلاف مريض في 20 دولة - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: تجارب سريرية على عقارات كورونا يخضع لها 5 آلاف مريض في 20 دولة

الدكتور أمجد الخولى.
الدكتور أمجد الخولى.
منى زيدان
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:32 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:32 م

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إن المنظمة أنهت التجارب على عقارين لفيروس كورونا المستجد، أثبتت التجارب عدم جدوى استخدامهم، وهم هيدروكسي كلوروكين، ولوبينافير/ ريتونافير.

وأكد الخولي -خلال المؤتمر الصحفي لمكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط المنعقد الآن- أن الريمديسفير أحد العقارات المهمة والتي تجري عليه تجارب سريرية في 20 دولة على مستوى العالم، يخضع لها 5 آلاف مصاب كورونا.

وأضاف أن الريمديسفير لم يعتمد استخدامه بعد، ومازال في طور التجارب السريرية حتى الآن.

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