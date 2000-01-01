ألمانيا تعتزم توسيع التعاون العسكري مع بلغاريا

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، توسيع نطاق التعاون العسكري مع بلغاريا.

وقالت اليوم الخميس، خلال اجتماع مع نظيرها البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف، في العاصمة البلغارية صوفيا، إنه يمكن للضباط البلغاريين مستقبلا المشاركة في دورات الأركان العامة للجيش الألماني.

وأضافت أنه تم التطرق أيضا لتدريبات مشتركة أخرى، وقالت: "إننا نسعى أيضا لتعزيز التعاون في مجال التسليح"، لافتة إلى أن بلغاريا سوف ترسل خبراء إلى برلين من أجل ذلك.

يشار إلى أن كرامب-كارنباور تقوم بجولة تستمر أربعة أيام في دول شرق الاتحاد الأوروبي، وتعتزم التوجه بعد ذلك إلى المجر.