وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان هاتفيا الأوضاع في ليبيا وعملية السلام بالشرق الأوسط

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، الأوضاع في ليبيا وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي جهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزيران، أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها جمهورية ألمانيا لاحتواء تداعيات المرض.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وألمانيا شريكان استراتيجيان وتتسم علاقاتهما بالنمو والتطور المستمرين، مشيرا إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في ظل دعم ورعاية البلدين الصديقين.