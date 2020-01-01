لماذا انخفضت أعداد كورونا في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن المواطنين في حاجة شديدة وماسة لاستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توصي بها الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا أنها «مسألة حيوية وأساسية ومهمة».

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الخميس، أن انخفاض الأعداد في مصر تطور متوقع، مشيرًا إلى أسباب انخفاض أعداد الفيروس، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المواطنين يستخدمون الكمامات الآن، فضلًا عن أن إجراءات الدولة للفتح تتم باحتراز شديد ووقاية شديدة، لافتًا إلى الالتزام بالإجراءات أثناء التعامل في الأماكن الحكومية والعامة.

ولفت مستشار الرئيس للصحة أن هناك وعيًا من المواطنين بمراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، إضافة على عدم السلام باستخدام الأيدي والتقبيل، مؤكدًا أن شريحة جيدة من المجتمع تتبع الأساليب الوقائية المطلوبة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 85 ألفًا و771 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 26 ألفًا و691 متعافيًا.