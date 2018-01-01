 البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا كارثة الفيضانات في ألمانيا - بوابة الشروق
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البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا كارثة الفيضانات في ألمانيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 11:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 11:20 ص

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن تعاطفه وتفكيره في ضحايا كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

وجاء في برقية موقعة من أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، مساء أمس الخميس أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية اطلع بجزع على الأنباء بشأن العواصف والفيضانات الشديدة في ولايتي شمال الراين- ويستفاليا وراينلاند-بفالتس الألمانيتين.

وأضافت البرقية أن البابا يتذكر في صلواته الأشخاص الذين فارقوا الحياة ويعرب عن بالغ تعازيه للأقارب، ويصلي أيضا من أجل العديد من المفقودين والمصابين وجميع الذين تضرروا أو فقدوا مصدر رزقهم بسبب قوى الطبيعة.

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