 اليوم.. 19 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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اليوم.. 19 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

محسن عشري:
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 5:02 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 5:02 م
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

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