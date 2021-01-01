 مراكز متقدمة في تنس الطاولة للاعبي شمال سيناء فى أعداد البطل الأوليمبي - بوابة الشروق
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مراكز متقدمة في تنس الطاولة للاعبي شمال سيناء فى أعداد البطل الأوليمبي

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 6:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 6:49 ص

شارك أبناء ولاعبى المشروع القومى الموهبة والبطل الأوليمبى شعبه الواعدين فى لعبة تنس الطاولة بدورة قطاعات القناة وسيناء، حيث أقيمت فعاليات الأعداد بمحافظة بورسعيد بمشاركة محافظات الشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء، بإجمالى عدد لاعبين ٣٢ لاعب تحت ١١ سنة و32 لاعب تحت ١٣سنة.

وقال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن اللاعب سيف خالد أيوب حصل على المركز الأول ١١سنة، واللاعب محمد سامى درويش على المركز الثانى ١١سنة، اللاعب محمد أحمد عاشور على المركز الأول ١٣سنة، وحصل اللاعب ياسين محمد على المركز الثاني ١٣سنة، وصعود اللاعبة دارين مصطفى على المركز التاسع، وصعود اللاعب محمد أحمد عاشور على المركز الثامن، وتأهيل جميع اللاعبين للمشاركة فى بطولة الجمهورية القادمة بمحافظة الإسماعيلية.

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