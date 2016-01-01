القوات الحكومية الإثيوبية تستعين بتعزيزات من 3 أقاليم لمهاجمة تيجراي

انضمت تعزيزات عسكرية من ثلاثة أقاليم إثيوبية إلى القوات الحكومية في حربها ضد قوات إقليم تيجراي شمال البلاد.



وأعلن مسؤولين في أوروميا، وسيداما، وإقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، أن قواتهم انضمت إلى الجيش، المعروف باسم "قوة الدفاع الوطني الإثيوبية"، والذي انسحب من معظم أراضي تيجراي أواخر الشهر الماضي، وفقا لوكالة رويترز.



وقال المتحدث باسم منطقة أوروميا "نشرنا بالفعل قوات خاصة ستنضم إلى قوة الدفاع الوطني الإثيوبية" وأشار إلى أنه قد ينشر الإقليم مزيدا من القوات "إن تطلب الأمر".



وتضاف تلك القوات إلى قوات من منطقة رابعة هي إقليم أمهرة، الضالعة في صراع تيجراي منذ اندلاع الحرب في نوفمبر الماضي، وذلك على خلفية تنازع في الأحقية بين أمهرة وتيجراي على الحقول الخصبة بغرب تيجراي وجنوبه.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن أمام البرلمان في وقت سابق هذا الشهر أن حكومته قادرة على أن تحشد نحو 100 ألف جندي من القوات الخاصة من الأقاليم خلال أقل من أسبوع.