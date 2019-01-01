 إسرائيل والمغرب توقعان على أول اتفاق للدفاع السيبراني بينهما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل والمغرب توقعان على أول اتفاق للدفاع السيبراني بينهما

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 8:13 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 8:13 م

ذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل والمغرب وقعتا أول اتفاق للدفاع السيبراني بينهما في الرباط.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس الهيئة الوطنية السيبرانية في إسرائيل، إيجال أونا، وقع على الصفقة مع نظيره المغربي الجنرال المصطفى ربيع والوزير المنتدب المسؤول عن إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الاتفاق يهدف إلى التعاون العملي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والمعرفة".

وتأتي زيارة أونا للرباط في أعقاب زيارة المدير العام لوزارة الخارجية لون أوشبيز، الأسبوع الماضي، حيث التقى بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ودعاه إلى زيارة إسرائيل.

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