محافظ الشرقية: أكثر من 160 مليون جنيه لتمويل 5 آلاف مشروع للشباب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضا للشباب قدرها 160 مليونا و19 ألفا و721 جنيها في الفترة من 1- 1- 2022 حتى 31- 5 - 2022؛ وذلك لتمويل 5074 مشروعا ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر لتوفير 8907 فرص عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.



وأشاد محافظ الشرقية، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.



ومن جانبه، أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 36 مليونا و676 ألفا و412 جنيه إقراض مباشر لتمويل 100 مشروع وتوفير 636 فرصة عمل، كما تم تقديم 104 ملايين و975 ألفا و845 جنيه إقراض متناهي الصغر، لتمويل 3699 مشروعا، وتوفير 7970 فرصة عمل، وتقديم 18 مليونا و367 ألفا و464 جنيه إقراض جهات وسيطة - بنوك، لتمويل 1275 مشروعا، وتوفير 301 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.



وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيرا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيله، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى إصدار 308 رخص نهائية و243 رخصة مؤقتة واستخراج 885 شهادة تصنيف للمشروع و81 سجل تجاري و64 بطاقة ضريبية و187 وعقد 15 ندوة للتعريف بدور الجهاز وما يقدمه من قروض ميسرة لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.