عبد الحليم علام يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب المحامين

تقدم محمد رمضان، عضو مجلس نقابة المحامين، بصفته وكيلا عن عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية منذ قليل، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين، وذلك فى الانتخابات المقررة لاستكمال مدة النقيب الراحل رجائي عطية بعد وفاته فى 26 مارس الماضى.



وبدأت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، منذ الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.



وتتكون اللجنة الذي شكلها مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، لاستقبال طلبات الترشح؛ من: «مجدي فهمي، نبيل الشافعي، محمود فهمي».



وتستمر النقابة العامة في استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام من اليوم السبت وحتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا .



ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.



وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.