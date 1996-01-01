وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتوفير الطاقة في المكاتب والمباني العامة

طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من الشركات التي لديها مساحات مكتبية المشاركة في توفير الطاقة.

وقال هابيك في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية "تدفئة المكاتب حتى الساعة 11 مساء"، محذرا فى ذات الوقت من خطورة تأثير عدم خفض استهلاك الطاقة على إنتاج القطاعات الصناعية.

وفي الوقت نفسه، أكد هابيك على تأمين إمدادات الطاقة بشكل خاص للأسر والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ودور المسنين ومرافق الرعاية.

وأشار الوزير، إلى الجهود الجارية لتوفير الطاقة في البلديات، على سبيل المثال في حمامات السباحة أو خلال استخدام مكيفات الهواء، مقترحا تنظيم إغلاق للشركات في المواسم التي يكون فيها أغلب الموظفين في عطلات مثل عيد الميلاد (الكريسماس) أو عيد القيامة لإغلاق أنظمة التدفئة.

وذكر هابيك، أنه لن يكون من الممكن تدفئة أبراج مكاتب بأكملها لأكثر من 20 درجة إذا كان هناك ثلاثة أشخاص فقط جالسين بالداخل، داعيا إلى تغيير الممارسة الحالية لتدفئة المباني العامة.

وقال: "في العديد من المباني العامة يتم توفير درجة حرارة الغرفة الكاملة من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11 مساء. يمكن تحمل خفض درجة الحرارة قليلا في غير أوقات الذروة".

وقال هابيك، إن لديه انطباعا بأن الاقتصاد والمدن والولايات والحكومة الاتحادية والمستهلكين قد استوعبوا خطورة الوضع.