السعودية والولايات المتحدة تؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال العقود القادمة

أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على أهمية توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال العقود القادمة؛ بهدف تعزيز مصالحهما ورؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر الليلة، عقب جلسة مباحثات جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.

وقرر الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات التي نوقشت في هذا الاجتماع، وذلك قبل الحوار الاستراتيجي السنوي المقبل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والذي سيعقد في المملكة في وقت لاحق من هذا العام.