الجامعة العربية: حريصون على تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في الدول العربية

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الاجتماع التمهيدي للندوة (٢٧) لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، و المقرر أن تستمر أعماله خلال الفترة من 16 الى 27 يوليو الجاري بمقر الأمانة العامة.

وأكد السفير خليل الزوادي- الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي، أن الاجتماع من المقرر أن يناقش 9 دراسات تم تقديمها ليتم دراستها من قبل المختصين لإعداد تصورات من شأنها تحقيق الهدف من الاجتماع وهو تطوير وسائل التدريب في كل مجالاته بحرية وجوية وبرية.

وذكر أن من أبرز الدراسات المطروحة للدراسة هي دراسة مجلس التعاون المشترك، مؤكدا أهميتها في مسار تعزيز التعاون العربي المشترك في القوات المسلحة العربية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة، والتي استغلتها الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة غير النظامية واستخدامها في خلق أساليب جديدة لزعزعة استقرار الأوطان.

وأشار إلى أهمية استمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تعزز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في كل الدول العربية.

وأكد أن موضوع هذا الاجتماع يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الأساليب العسكرية والتخطيط الاستراتيجي والعملياتي والاستفادة من المقومات البشرية لدى جيوشنا العربية والتعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة لرفع تطوير الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية.

كما أضاف أن من الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من التعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسئولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب في كل المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة.