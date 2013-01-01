ألكاراز يفوز على ديوكوفيتش ويتوج بأول ألقابه في بطولة ويمبلدون للتنس

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تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 1 / 6 و 7 / 6 (8 / 6) و 6 / 1 و3 / 6 و6 / 4 ليتوج بأول ألقابه في بطولة ويمبلدون للتنس والثانيله في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

واستطاع ألكاراز 20 عاما أن يتعافى من خسارته في المجموعة الأولى واستطاع أن يحسم المباراة أمام ديوكوفيتش 36 عاما التي كانت بمثابة معركة صراع الأجيال،في أربع ساعات و42 دقيقة.

وأصبح ألكاراز ثالث أصغر لاعب يتوج ببطولة ويمبلدون في حقبة البطولات المفتوحة، التي بدأت عام 1968، خلف بوريس بيكر (17 عاما) وبيورن بورج (20 عاما) تحت أنظار الملك الإسباني فيليبي السادس الذي تواجد ضمن الحضور.

وحافظ ألكاراز على صدارة التصنيف العالمي، متقدما على ديوكوفيتش.

وأهدر ديوكوفيتش فرصة الحصول على اللقب الخامس على التوالي في بطولة ويمبلدون، والثامن في مسيرته والرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى.

وتلقى ديوكوفيتش خسارته الأولى في الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون منذ عام 2013.