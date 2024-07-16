وزارة الرياضة تحدد الموعد النهائي للكشف عن ملابسات وفاة أحمد رفعت

تواصل وزارة الشباب والرياضة التحقيقات في أزمة وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر وفريق مودرن سبورت بعد قرارها بتشكيل لجنة لفحص الملابسات.

المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، محمد فوزي صرح اليوم الثلاثاء ببرنامج (صباحكو رياضة) الذي يذاع على محطة إذاعة الشباب والرياضة:" اللجنة المشكلة من قبل الوزير وعدد من المستشارين تعمل يوميًا وفي انعقاد مستمر للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت، ولم تخطرنا حتى الآن بموعد نهاية التحقيقات ولن نستطيع الكشف عن أي تطورات بالوقت الحالي".

أضاف:" اللجنة المشكلة تعمل يوميًا وتفحص المستندات والملابسات الخاصة بسفر وعودة اللاعب ولا يمكن تحديد موعد إنهاء عملها ولكن في غضون من أسبوع إلى 10 أيام ستصدر نتائج التحقيقات".

أكمل:" اللجنة المشكلة للتحقيقات في أزمة وفاة أحمد رفعت تشمل مجموعة من الأطباء والمتخصصين في الرعاية الطبية".

أتم:" اللجنة المشكلة إذا احتاجات الحصول على بعض المستندات والأوراق الخاصة بأزمة وفاة أحمد رفعت ستحصل عليها سواء من اتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية أو من نادي مودرن سبورت".