المكتبة المتنقلة التابعة لجمعية مصر الجديدة تواصل تحركها لنشر الثقافة والمعرفة

أكد الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن المكتبة المتنقلة التابعة للجمعية تواصل تحركها لنشر العلم والثقافة بين جموع الشعب المصرى بما تحمله من الكنوز الفكرية إذ تحمل أكثر من ألف كتاب في مختلف روافد المعرفة، حيث تزور المكتبة المناطق المزدحمة وتشارك كافة الفئات العمرية بمجموعة من الأنشطة التي تعتمد على التفكير السليم كنوع من تنمية مداركهم ووعيهم الفكرى والثقافى.

وأشار الدكتور نبيل حلمي إلى أن المكتبة المتنقلة رست أمس الإثنين، في حي الأسمارات وبالتحديد في حضانة خير وبركة التابعة لجمعية خير وبركة والمرأة وهي جمعية تنموية غير هادفة للربح والتي تعمل في مجالات تنموية متعددة كالصحة والتعليم وتنمية الطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادي، حيث قام أمناء المكتبة بإطلاق مجموعة من الفعاليات تضمنت ورشة تلوين رسومات ديزني، ورشة حكي داخل المكتبة، وذلك لعدد 40 طفلا من رواد المكتبة.



وبين حلمي أن المكتبة المتنقلة تتحرك صباح اليوم الثلاثاء لنادي جرين هيلز الشروق قاصدة بذلك التجمعات الشبابية والصغار أيضا لغرس ثمرة حب العلم والثقافة ونشرها من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تستقطب الجمهور.



وأشار الدكتور نبيل حلمي إلى أن المكتبة المتنقلة عبارة عن حافلة أتوبيس كبيرة مزودة بأعداد من الكتب المختارة والمتميزة تضم رفوفا للكتب ومواقع جلوس الزوار أثناء توقف الحافلة، وتقوم بالمرور بصفة دورية على الأحياء والمناطق التي تفتقر إلى وجود مكتبات بها حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال والكبار في آن واحد، وتتخذ المكتبة أماكن مختلفة مثل النوادي الرياضية ومراكز الشباب ومراكز ذوي الإحتياجات الخاصة والأماكن والحدائق العامة والجامعات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.