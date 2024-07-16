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ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على المتهم بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته في القليوبية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بالقليوبية مما أدى إلى وفاته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 يوليو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من إحدى المستشفيات بوصول (عامل بصالة ألعاب رياضية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصاب بجرح طعنى بالرقبة وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وبسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين (ميكانيكى- مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته وفر هارباً.

وبتقنين الإجراءات بتاريخ 12 يوليو الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.