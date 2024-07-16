وزيرة إسرائيلية تهدد بحل الحكومة حال الانسحاب من غزة

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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن وزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك من حزب "البيت اليهودي" تهديدها بالقول إنه إذا انسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة ومحوري نتساريم وفيلادلفيا "سنقوم بتفكيك الحكومة و(رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو يعرف ذلك".

ويأتي ذلك فيما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضًا ضغوطًا داخلية هائلة للتوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

ويخرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين بانتظام إلى شوارع تل أبيب مطالبين الحكومة بالتركيز على عودة الرهائن بدلاً من الحملة العسكرية.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن طلابا من جامعات العبرية وتل أبيب وبن جوريون وحيفا خرجوا في مظاهرات مطالبين بصفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب.