إبراهيم عادل: واثقون من تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس

تحدث إبراهيم عادل لاعب منتخبنا الأوليمبي، عن استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية «باريس 2024».

ويتواجد المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس، إلى جانب منتخبات إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، وأوزبكستان.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات تليفزيونية: «الجميع يعلم أن ميكالي مدير فني كبير، وهو يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه يعمل مع منتخب كان بطلاً للنسخة السابقة من أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والفريق يعمل بشكل جيد معه في التدريبات».

وأضاف: «نؤمن بأننا سنحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، نحن 11 لاعبًا وأي منتخب سنواجهه لا يختلف عننا في شيء، ونحن واثقون من تحقيق إنجاز في الأولمبياد».

وأتم: «نحتاج إلى دعم الجماهير خلال الفترة القادمة لتحقيق ميدالية أولمبية، والمنتخب سيساعد العديد من اللاعبين على خوض تجربة احترافية عقب نهاية أولمبياد باريس».