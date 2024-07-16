قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، استمرارًا للانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم سعيد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، صباح الثلاثاء، أن الأجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار، ومائلة للحرارة خلال ساعات الليل.

وأشار إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة؛ خاصة أن شهري يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف، لافتًا إلى أن درجات الحرارة العظمى عادة ما تتراوح بين 35 إلى 36 درجة على القاهرة في مثل هذا الوقت من العام.

ونوه بأن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة، اعتبارًا من غدًا الأربعاء، متوقعًا أن ترتفع العظمى بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين.

وأوضح أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 40؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، منوهًا أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة ستسجل 39 بحلول يوم الأحد.



