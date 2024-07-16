عبد الحليم قنديل: رصاصة بنسلفانيا أنهت حلم بايدن وأعادت ترامب إلى البيت الأبيض

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن المرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب، قطع نصف الطريق نحو البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق النار التي شهدتها ولاية بنسلفانيا.

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، أن الرصاصة التي اقتربت من أذن ترامب دون اختراقها -كما زعم- كانت بمثابة قطع نصف الشوط الثاني إلى البيت الأبيض.

وأضاف أن أداء الرئيس جو بايدن المتعثر، لا سيما بعد المناظرة الرئاسية مع ترامب في 27 يونيو الماضي، وما تلاها من دعوات للانسحاب، كادت أن تصدر عن الرئيس السابق باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ساهمت في تقوية موقف ترامب.

ورأى «قنديل» أن حادثة إطلاق النار أنهت عمليًا حلم بايدن بالاستمرار في السباق الرئاسي، مشيرًا إلى أن المطالبات باستبداله بمرشح آخر جاءت متأخرة جدًا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في 5 نوفمبر.

وختم «قنديل» حديثه بالتأكيد أن ترامب قطع شوطا كبيرًا للغاية في سباق الرئاسة، ليس لأنه أفضل من بايدن أو أصغر منه سنًا بـ 3 سنوات فحسب؛ بل لأن تدهور الحالة الصحية للرئيس الحالي بات واضحًا ومثيرًا للشفقة.