استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارة للاحتلال على غرب خانيونس

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ففي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، استشهد 13 مواطنا وأصيب العشرات في غارة للاحتلال استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد أربعة مواطنين وأصيب خمسة آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين عند دوار الشيخ زايد في البلدة.

كما وصل ستة شهداء و48 جريحا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد استهداف الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة «أونروا» تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الأيام العشرة الماضية خمس مدارس تابعة لها، داعية إلى ضرورة حماية كل مرافق الأمم المتحدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.