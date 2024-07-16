قيادي لدى حماس: مستعدون للمشاركة في اللقاء الوطني الذي دعت له الصين بروح إيجابية

قال قيادي بحركة المقاومة حماس، إن «الحركة تلقت دعوة من الصين لعقد لقاء وطني شامل وموسع يضم مختلف الفصائل الفلسطينية في 21 و22 يوليو الجاري».

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الثلاثاء: «يمكن البناء على مخرجات لقاء بكين (للمصالحة الفلسطينية) الذي انعقد في أبريل ونأمل من الآخرين ألا يتراجعوا عنها».

وأكمل: «نحن مستعدون للمشاركة في اللقاء الوطني (للفصائل الفلسطينية) بالصين بروح إيجابية سعيا لتحقيق الوحدة الوطنية وسنبقى الأحرص على مصالح شعبنا».

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية باسم نعيم، إن الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية، بكين نهاية الشهر الجاري، نافيا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس السبت المقبل.

وأضاف نعيم في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء: «هناك ترتيبات لعقد لقاء فصائلي جماعي نهاية الشهر الجاري في بكين، والمعلومات التي تتحدث عن عقد لقاء ثنائي منفرد بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة».

واستضافت العاصمة الصينية لقاء جمع فتح وحماس بباقي الفصائل الفلسطينية نهاية شهر أبريل الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي آنذاك، إن الجانبين «اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب».

وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في 23 يونيو، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس حينها.