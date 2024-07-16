فرنسا تستنكر لاستهداف الاحتلال مدارس النازحين في قطاع غزة

أعربت فرنسا، عن استنكارها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين، ومخيم المغازي في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 100 مواطن وإصابة آخرين.

وذكّرت فرنسا مجددا، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، مشددة، في سياق الوضع الإنساني الطارئ الذي يسود قطاع غزّة، على دعوتها إلى وقف إطلاق نار فوري.

وزادت في الآونة الأخيرة، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف واستهداف مدارس إيواء النازحين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين وحشيتين الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات راح ضحيتها 23 شهيدًا و73 مصابًا والثانية في منطقة العطار بخان يونس راح ضحيتها 17 شهيدًا و26 مصابًا.



