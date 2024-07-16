كشف الفنان محمد التاجي، عن موقف محرج تعرض له، بسبب قبوله تأدية مشهد «جريء» في فيلم «ديل السمكة»، تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إن المخرج طلب منه في آخر يوم تصوير، تأدية مشهد مخجل لم يكن يعلم تفاصيله مسبقا، مشيرا إلى أنه وافق تحت ضغط العمل.

وروى تفاصيل الموقف، قائلاً:« كنا مجموعة من الفنانين، ضيوف شرف في الفيلم، والمشهد كان يتطلب مني مطاردة أحد الأشخاص في الشارع كان يراقب زوج وزوجته في المنزل، بعد أن انتهينا من هذا المشهد في نهاية اليوم، المخرج قالي أقلع وصور مشهد في غرفة النوم، كان من المفترض استفهم في الاتفاق قبل التصوير، لو كنت عرفت من الأول كنت اعتذرت، لكن أنا كنت في منتهى الخجل جدًا، ومش عارف إزاي هصور المشهد».

وتابع: «شعرت بخجل شديدة، وعندما عدت إلى منزلي، قلت للمدام حسك عينك تأخذي البنات وتروحي السينما تتفرجوا على الفيلم ده، ومن ستر ربنا الرقابة حذفت ثلاثة أرباع المشهد علشان ربنا مش عايز يفضحني، ومش عايرني أكون كدا».

وأكد أنه تعلم من هذا الموقف، ورفض فيما بعد أي دور يتضمن مشاهد مشابهة، قائلا: «عرض علي دور شبيه بهذا الدور في فيلم عمارة يعقوبيان وكان نفسي أمثل مع الزعيم عادل إمام، لكن قلت له لأ يا ابني اتفضل السيناريو والشيك على بياض والعقد وتوكل على الله».

وشدد على أهمية التمسك بـ «الأخلاق» كـ معيار أساسي عند اختيار الأدوار، قائلا:«ضرورة أن الدور يفرض ذلك يجب أن تكون إلى حد معين، أن وقعت في هذا الفخ، والناس مسكتها لي ذلة حتى اليوم».