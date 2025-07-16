نجم الزمالك السابق: محمد عبدالمنعم أصعب مدافع واجهته في مصر

كشف المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا، عن أصعب مدافع قام بمواجهته منذ لعبه بالدوري المصري الممتاز.

وعرف بلحاج الدوري المصري الممتاز من بوابة نادي أسوان في صيف 2022، قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك بعد 6 أشهر في يناير 2023، ومنه إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023 الذي يستمر في صفوفه حتى الآن.

وقال بلحاج في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون سبورت»: «أصعب مدافع واجهته في الدوري المصري هو محمد عبد المنعم عندما كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي».

وعن أصعب فريق قام بمواجهته النجم المغربي، أكد أنه النادي الأهلي.

وأوضح: «لم أتوقع تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري الموسم الماضي لأن بيراميدز كان الأقرب».