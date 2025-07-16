غرفة صناعة الدواء تطالب الصيدليات بسرعة التسجيل لسحب الأدوية منتهية الصلاحية قبل نهاية يوليو

كشف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، عن تفاصيل مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، والتي نجحت حتى الآن في تسجيل أكثر من 17 مليون عبوة.

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC » المذاع عبر فضائية «DMC» الأدوية منتهية الصلاحية بأنها «قنبلة موقوتة»، مؤكدا أن جاءت بمبادرة غرفة صناعة الأدوية بتوجيه من هيئة الدواء.

وأوضح أن المبادرة تعد إحدى أهم ركائز ضمان جودة ومأمونية الدواء في السوق، مشيرا إلى أن «معدومي الضمير من الممكن أن يأخذونها ويعيدون تدويرها».

واعتبر أن «الدواء منتهي الصلاحية قنبلة موقوتة على المصنع نفسه»، قائلا: «أنا كمنتج سآخذه وأقوم بإعدامه بنفسي بوجود مندوب من هيئة الدواء المصرية، وبذلك نكون قضينا على المشكلة من جذورها».

وأكد أن المبادرة تضمن عدم وقوع أي خسائر على الصيادلة، في إطار تحقيق مصلحة جميع أطراف المنظومة سواء الموزع أو الصيدلي.

وكشف عن آلية التعويض، قائلا:«سيقوم الصيدلي بتسليم الأدوية منتهية الصلاحية للموزع الذي يتعامل معه، ثم يعوض الموزع الصيدلي عن قيمة هذه الأدوية، وفي النهاية، تقوم الشركة المنتجة للدواء بتعويض الموزع؛ لتتحمل في النهاية تكلفة سحبها».

وأشار إلى تسجيل 54% فقط من الصيادلة الأدوية منتهية الصلاحية لديهم، موجها نداءً للـ 46% المتبقين لسرعة التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية شهر يوليو.

واختتم موجها رسالة إلى الصيادلة قائلا: «من فضلكم، سجلوا بسرعة ورجعوا كل ما لديكم.. اتفقنا مع الموزعين أن أي شيء موجود، فاتورة، أو بدون فاتورة، أو علبة ناقصة، أو شريط، يرجع».