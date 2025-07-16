 مقتل شخصين في هجوم روسي على وسط بلدة شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 9:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخصين في هجوم روسي على وسط بلدة شرق أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 9:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 9:42 م

لقي شخصان على الأقل حتفهما في هجوم روسي على بلدة دوبروبيليا في شرق أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء.

وأصيب 14 شخصا آخرين عندما أسقطت القوات الروسية قنبلة انزلاقية تزن 500 كيلوجرام على وسط البلدة المزدحم، حسبما قال فاديم فيلاشكين، الحاكم العسكري لمنطقة دونيتسك، في منشور على تيليجرام.

وقال إنه يعتقد أن المزيد من الضحايا مدفونين تحت أنقاض المباني التي تضررت في الهجوم.

ويبعد خط المواجهة في الحرب التي بدأتها روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات على بعد 15 كيلومترا فقط من دوبروبيليا.

يذكر أن البلدة كان يقطنها نحو 30 ألف شخص قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.


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