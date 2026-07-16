وفاة أول ياباني يحصل على جائزة نوبل في الطب عن عمر ناهز الـ86 عاما

أعلن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفاة سوسومو تونيجاوا، أول ياباني يحصل على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء، وهو أستاذ منذ فترة طويلة في المعهد، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، بأن تونيجاوا، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي، كان قد حصل على جائزة نوبل في عام 1987، لاكتشافه "المبدأ الجيني لتوليد تنوع الأجسام المضادة".

وكانت لجنة نوبل أوضحت آنذاك أن اكتشافات تونيجاوا - الذي نال الجائزة منفردا- "أسهمت في تعزيز معرفتنا بشأن بنية الجهاز المناعي".

وأشادت اللجنة بإنجازه، "لقيامه بتحسين العلاج المناعي لأنواع مختلفة، مثل تعزيز فعالية التطعيمات وتثبيط عمليات التفاعل أثناء عمليات زراعة الأعضاء".

جدير بالذكر أن تونيجاوا ولد في ناجويا في الخامس من سبتمبر عام 1939، ودرس الكيمياء في جامعة كيوتو باليابان، وحصل على درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو عام 1969. وكان عضوا في معهد بازل لعلوم المناعة بسويسرا خلال الفترة بين عامي 1971 و1981.

ثم انتقل إلى الولايات المتحدة وصار أستاذا لعلم الأحياء في مركز أبحاث السرطان التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.