شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، صباح اليوم، انتظام توافد طلاب الثانوية العامة لأداء آخر امتحانات العام الدراسي، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير اللجان في هدوء ومنع أي محاولات للغش.

ويختتم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء، وطلاب علمي علوم امتحان الأحياء، بينما يؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية، الذي يجمع بين فرعي الاستاتيكا والديناميكا في امتحان واحد، وفق نظام الثانوية العامة الجديد.

وبدأت اللجان في استقبال الطلاب منذ الثامنة والربع صباحا، حيث خضعوا لعمليات تفتيش دقيقة باستخدام العصا الإلكترونية، مع التأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية أو أدوات محظور دخولها إلى اللجان، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ورصدت "الشروق" أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين حرصوا على الحضور مبكرا لمساندة أبنائهم في آخر أيام الامتحانات، وسط دعوات بأن يكون الختام موفقا.

وقالت الطالبة ملك أحمد، بالشعبة الأدبية، إنها تتمنى أن يأتي امتحان الإحصاء في مستوى الطالب المتوسط، خاصة أنه يمثل ختام الامتحانات، مضيفة: "نفسنا نفرح في آخر يوم ونخرج مطمنين بعد تعب سنة كاملة".

وقال الطالب عمر خالد، بشعبة علمي علوم، إنه راجع مادة الأحياء أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، معربا عن أمله في أن تكون الأسئلة مباشرة وتعتمد على الفهم، حتى يتمكن كل طالب من الحصول على حقه.

وأضاف الطالب يوسف محمد، بشعبة علمي رياضة، أن امتحان الرياضيات التطبيقية يحتاج إلى تركيز كبير، لكنه يتمنى أن يكون في مستوى الطالب المتوسط، وأن يكون الوقت كافيا للإجابة والمراجعة.

وأكدت الطالبة سارة محمود أن مجرد الوصول إلى آخر يوم في الامتحانات يمنح الطلاب شعورا بالارتياح، معربة عن أملها في أن تكون نهاية ماراثون الثانوية العامة بداية لتحقيق أحلام جميع الطلاب.